ときに、誤解や予期せぬ出来事が信頼関係に影響を及ぼすことがあります。今回は、人間関係において互いに不快感を抱かせないコミュニケーションのコツを紹介します。【お互いのプライバシーを尊重する」人それぞれ踏み込むべきではない領域が存在します。相手の秘密やプライバシーに対しては適切な距離感を保ち、無理に踏み込んで聞き出そうとせず、相手から話してくれるのを待ちましょう。【自分の感情の正直な共有】自分の感情や