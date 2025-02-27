結婚生活では、パートナーの家族との間に生じるトラブルが心の負担となることも。特に義母との間で発生する嫁イビリは、悩ましい問題の一つです。今回は、義母の不適切な言動にどう対処するべきか、その方法を考察しましょう。【冷静な対応を心がける】冷静かつ理性的に対処することが、義母との関係を改善する最初の一歩です。怒りや悲しみに動かされるのではなく、事実に基づいた行動を取りましょう。【明確な境界線を設定する】