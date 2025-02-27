韓国で節約消費の傾向が現れ内需沈滞の影が深まっている。家計の可処分所得は過去最大となったが、消費心理の萎縮で価格が高いものの購入や不必要な支出を減らす傾向が現れた。家計の平均消費性向は１０四半期ぶりの低さとなった。韓国統計庁が２６日に発表した昨年１０−１２月期の家計動向調査によると、昨年１０−１２月期の世帯当たり月平均所得は５２５万５０００ウォン（約５４万３８９０円）で、１年前より３．８％増加した