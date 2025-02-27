2025年1月、文春オンラインで反響の大きかった記事5本を発表します。第2位はこちら！（初公開日 2025/01/18）。【衝撃画像】性虐待を受けた橋本なずなさんと母親のツーショット写真を見る＊＊＊小学5年生のときに、母親の交際相手から性的虐待を受けた橋本なずなさん（24）。幼い頃に“おぞましい被害”に遭った彼女は、成人後もトラウマやフラッシュバックに苦しめられ、2度の自殺未遂を経験しているという。現在は「