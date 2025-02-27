2025年1月、文春オンラインで反響の大きかった記事5本を発表します。第3位はこちら！（初公開日 2025/01/31）。【画像】ビキニ姿を“再解禁”した吉岡里帆＊＊＊1月19日にスタートしたTBS日曜劇場「御(み)上(かみ)先生」。国語教師役で出演する吉岡里帆（32）は、その日も撮影に臨んでいた。◆◆◆悩める教師役の吉岡が見せる、舞台裏での“姉御肌”松坂桃李扮する文科省の官僚が私立の進学校に教師として赴任、エリー