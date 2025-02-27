「殺して独占するしかない」――地下アイドルの女性を殺害、遺体を欲望のおもむくままに損壊した37歳のアイドルファンの男性。なぜかつて推していた女性に対して、残酷な仕打ちをしたのか？この恐るべき事件の顛末を、ノンフィクションライターの諸岡宏樹氏の著書『実録 性犯罪ファイル 猟奇事件編』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全3回の1回目／続