〈「好きな人の肉体を食べて、一つになりたい」地下アイドル（18）を殺害後、遺体を切り分けて…アイドルファン男性（37）が「残酷すぎる殺人犯」になった理由（2022年の事件）〉から続く「自分の考えはとても異常だったと思う。事件のことは後悔しています」――37歳のアイドルファンの男性が、推していた地下アイドルの女性を殺害…。遺体損壊にまで及んだこの事件の結末を、ノンフィクションライターの諸岡宏樹氏の著書『実録