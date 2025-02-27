米大リーグのドジャース・大谷翔平が27日、「おむすびアンバサダー」に就任したことが発表された。コンビニ大手「ファミリーマート」が都内の本社で開かれたマーケティング戦略発表会の中で発表した。さらに大谷を起用したCM撮影では、撮影中に「異例の行動」に出たことも明かされた。 【写真】白球ならぬ「白おむすび」の“握り”はこう！おむすびが小さいのではなく大谷がデカいのです