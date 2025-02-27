〈あまりの金額に担当者が緊張し過ぎています〉【画像】宝塚市職員の興奮を物語るSNS投稿市民から巨額の寄付があったことを報告する兵庫県宝塚市の公式SNSの投稿は、うろたえていた。寄付総額は約254億円――気が動転するのも当然か。◆◆◆取材が殺到し、記者会見まで開かれた宝塚市が市内在住の元会社役員・岡本光一さん（77）、明美さん（75）夫婦からの寄付を公表したのは2月3日のことだった。「あまりにも大きな額だっ