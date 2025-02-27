公用車として高額過ぎるのでは？――。２６日開かれた仙台市議会の予算等審査特別委員会で、市が今年度に購入したトヨタ・アルファードを巡り、支出が適切だったかを確認するやりとりがあった。市秘書課によると、市長公用車はアルファードの最上級グレード「エグゼクティブラウンジ」で、購入価格は約８５０万円（税込み）。昨年４月に契約し、来月中旬に納車される見通し。２００９年１２月に約６５０万円（同）で購入したト