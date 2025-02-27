サッカーJ2リーグのレノファ山口は27日、2024シーズンをもって契約満了となっていたMF山瀬功治選手(43)の現役引退を発表しました。山瀬選手は北海道出身の43歳で、浦和レッズや横浜F・マリノス、川崎フロンターレなど、7つのチームを渡り歩き、2022年にレノファ山口に加入していました。2001年にはJリーグで新人王も受賞。2000年から2023年まで24年連続ゴールを記録していました。日本代表としても活躍し13試合に出場、5得点を決め