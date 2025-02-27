【2025 SheBelieves Cup】アメリカ女子代表 1−2 日本女子代表（日本時間2月27日／スナップドラゴン・スタジアム）【映像】アメリカ翻弄！籾木結花が華麗ターンから左足ゴラッソなでしこジャパンのMF籾木結花（レスター・シティ）が、FIFAランキング1位の世界女王アメリカの本拠地に乗り込み、キックオフからわずか91秒で目を見張る先制弾を叩き込んだ。幸先よくリードに成功したなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は14