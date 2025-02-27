お笑いタレントのだいたひかるが26日に自身のアメブロを更新。歯の矯正治療にかかる総額について明かした。【映像】だいたひかる、息子の目が赤く腫れ診察へ 結果を報告この日、だいたは「本格的に、歯の矯正をして貰うのに最初のお支払い33万円」と歯の矯正治療にかかる費用について報告し「まだジャブみたいな金額ですが…」とコメント。「歯が悪いと、認知症になりやすいとも聞くし…高齢出産なので、子供に迷惑をかけない