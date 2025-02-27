自民党の派閥の裏金事件の解明に向けて、衆議院・予算委員会は、安倍派の会計責任者だった松本淳一郎氏への参考人聴取を行いました。焦点のキックバック再開の経緯についても、新たな事実が明らかになっています。けさ、都内のホテルで行われた安倍派の元会計責任者・松本氏の参考人聴取。衆議院・予算委員会の安住委員長や与野党の理事が出張し、質疑は非公開という異例の形で実施されました。焦点となったのは、政治資金パーティ