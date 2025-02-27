列車の前面に取り付けられるヘッドマーク。27日、浜松市の小学校が特別な思いを込めた特製ヘッドマークをつけた列車で遠足に出かけました。（児童）「来たー来たー」尾奈小学校の児童らが待っているのは、自分たちでデザインしたオリジナルのヘッドマークを付けた列車です。尾奈小学校は、1955年に、当時の三ケ日小学校の分教場から独立し、2025年で70周年を迎えていて、その記念行事として、天竜浜