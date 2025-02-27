26日夜、福島・郡山市で強盗事件が発生し、犯人の男が刃物を所持したまま逃走中です。事件が起きたのは郡山市富久山町のアパートで、警察によりますと26日午後9時40分ごろ、20代の女性が帰宅したところ、部屋の中で男に刃物を突きつけられ手首を縛られました。男は女性に「騒ぐな殺すぞ」などと脅して複数枚のキャッシュカードを奪い、暗証番号を聞き出した上で逃走したということです。女性にけがはありませんでした。逃走した男