魚離れが進む日本の現状を打破するため、骨まで食べられる魚の実用化に向けて挑み続けている男性がいる。その鍵を握る世界唯一の研究と開発に込める思いとは？【画像】開発した教授「食感はだいぶ違う」骨まで食べられるニジマスを実食■シシャモのように「丸ごと」食べられる魚日本が世界に誇る和食文化。その中心にあるのが魚だ。しかし今、魚の年間消費量はピーク時と比べておよそ半分に落ちこんでいる。さまざまな要因が