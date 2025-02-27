大阪・関西万博の建物の一部で使われる予定で、食品廃棄物から作られた画期的な新素材がある。「ゴミから感動を作る」をテーマに作られた新素材を生み出した男性を取材した。【画像】「白菜」や「お茶」でできたコンクリート従来の約4倍の強度■食品廃棄物からコンクリートを開発国連環境計画（2022）によると、1年間に世界で出る食品廃棄物の量は10億トン。これらを処分する際の環境負荷の大きさなどが懸念されるなか、この