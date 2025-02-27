県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週から30銭下がって、182円60銭でした。石油元売り各社に支給している政府の補助金が縮小されてから、6週連続で180円台の高値となっています。今月25日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週から30銭下がって、182円60銭でした。政府は、エネルギー価格の急激な上昇に対応するため、おととし1月に、「激変緩和措置」を発動し、石油元売