高気圧の影響で県内は各地で気温が上がり、春を感じる陽気になりました。季節の花も少しずつ咲き始めています。次の日曜日＝3月2日にかけて気温が高い日が続く見込みで、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。秋田市の中心部、旭北栄町にある鱗勝院です。寺の境内は、誰でも気軽に散策できます。秋山陽南アナウンサー「冷たい空気の中にも日差しの下ではポカポカとした春の陽気を感じられます。こちらの境内でも花が咲き