通勤や通学のスキマ時間にことわざ穴埋めクイズに挑戦してみませんか？どこかで見たことがあるけれど、意外とわからない...そんなことわざも多いはず！毎日の息抜きにぜひ活用してみてください。ことわざ「かえるの面に◯◯」には、なんの文字が入る？「かえるの面に◯◯」の空欄に文字を入れると、あることわざが完成します。どこかで見聞きしたことがあるのに意外とわからない...そんな人も多いはず！石水蜂いったい、「かえるの