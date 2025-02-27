超希少な「緑の2000GT」実車展示2009年の初開催以来、今年で16回目を迎えた「ノスタルジック2デイズ」は、毎年2月頃に神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で2日間にわたって盛大に催される、日本最大級のクラシックモーターショーです。2025年も2月22日、23日に開催され、場内にはクラシックカー専門店・自動車メーカー・パーツショップなどが数多くの名車・旧車を展示。マニア垂涎のクルマ、日本に1台レベルのとびきりの希