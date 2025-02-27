日本のお菓子を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「普超」の意味は？中国語で「普超」と表す日本のお菓子はなんでしょう？ヒントは、グミ入りのソフトキャンディです。いったい、中国語で「普超」と表す日本のお菓子とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ぷっちょ」でした！ぷっちょとは、UHA味覚糖が販売しているソフトキャンデ