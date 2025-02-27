ボスラーは140メートル弾が話題を集めた（C）産経新聞社各球団、開幕まで残り1か月。これからオープン戦を経て、本格的にオーダーを固めていく中で鍵を握るのは新助っ人のパフォーマンスにもある。まだ実戦は少ないが、段々とベールを脱ぎつつあるセ・リーグ各球団の新助っ人を本稿では考察してみる。【動画】期待しかない！中日新助っ人ボスラーの豪快弾をチェックまず名刺代わりの圧巻の一発を放ったのは中日の新助っ人、