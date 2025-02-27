アサヒビール株式会社は、2025年4月8日（火）より、新商品『アサヒ贅沢搾りプレミアムマスカット』を全国で発売する。「贅沢搾り」シリーズの新作で、高級品種「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の果汁を21％使用し、みずみずしい甘さと爽やかな酸味が楽しめるチューハイだ。アルコール度数は4％と低めで、仕事終わりのリラックスタイムや食事と一緒に軽く楽しみたいときにぴったりの一本。パッケージデザインにもこだわり、