【「CITY HUNTER -RETRO POP DAYS-」POP UP STORE in 墓場の画廊】が3月19日より墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催される。 【写真】Tシャツ、パーカー、キーホルダー……限定グッズを見る 1980年代、煌びやかな東京の街を駆け抜けた伝説のコンビ、獠と香。彼らの活躍を描いた『シティーハンター』が、今年も再び墓場の画廊に登場。 毎年恒例の人気企画も5年