お笑いタレントのだいたひかるの夫でグラフィックデザイナー・小泉貴之さんが26日に自身のアメブロを更新。ディズニーに行くために宿泊したホテルについてつづった。この日、小泉さんは「大正解だったホテル」というタイトルでブログを更新し「いつもディズニーに前泊するとき、どこにしようか悩む」と述べつつ、千葉県浦安市にあるホテル『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』に宿泊したことを報告。「決め手になったのはプール ちょ