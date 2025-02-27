2025年3月1日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第40回 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER（以下：TGC 2025 S/S）』が追加情報を発表した。『第40回 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』月10ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』から主演・板垣李光人が出演第15回文化庁メディア芸術祭 優秀賞を受賞した、清水玲子による名作『秘密-トップ・シークレット-』がドラマ化された。カンテ