子どもが不登校になったらどうすればいいのか。公認心理師の柳川由美子さんは「親は『学校で何かあった違いない』と考えがちだが、本当の要因は別のところにあるケースが多い。根本にあるのは『心の状態の変化』だ」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■名門校に合格、高1までは順調だったが…「学校は好きとは言えないけれど、嫌いっていうほどでもないです」母子でカウンセリング