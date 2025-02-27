フジテレビは27日に生放送されたニュース番組「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・45）で、同局と親会社のフジ・メディア・ホールディングス（HD）の定例取締役会がこの日行われたことを伝えた。番組冒頭で、メインキャスターでフリーアナウンサーの青井実が「今日は午後からフジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスが定例の取締役会を開いています」と伝え、同局の宮司愛海アナウンサーが「この取締役会で