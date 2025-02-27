お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（50）が27日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」（月〜金曜後1・00）に生出演。バイク事故により「左眉あたりの神経が切れてる」と明かした。過去にバイク事故で生死をさまよったジュニア。「顔面ぐちゃぐちゃ」になり、「最後は高須クリニックでやってもらいました」と、美容外科・高須クリニックの高須克弥院長の治療を受けた。現在も「左眉あたりの神経が切れてる」と言