どうすればマネジメントがうまくいくのか。麗澤大学教授の宗健さんは「システム開発の領域では、プロジェクトマネジメントが体系的に整理されている。この内容はシステム開発以外の分野の仕事にも応用できると考えられる」という――。写真＝iStock.com／VioletaStoimenova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／VioletaStoimenova■気合いと根性の「昭和マネジメント」は通用しないもはや、昭和の時代の気合いと根性と飲みニ