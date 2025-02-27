女優の床嶋佳子（60）が27日までに自身のインスタグラムを更新。実家にある28歳のころのパネルを披露した。「これ何歳だろう〜??」とつづった床嶋は、ほぼ等身大のパネルの写真を公開。「調べたら1993年28歳でした〜」とし、28歳のころのものであることを明かした。「店頭で用済みになったパネルを父が譲り受けてきて、今も帰ると実家にある私のパネル（笑）」とパネルが実家に来た経緯も説明した。フォロワーからは「美し