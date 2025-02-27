お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（53）が26日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）で、番組VTRに驚く場面があった。この日番組VTRでは「真冬にゼニを生むHOTな儲けのからくり」を特集。元「尼神インター」のナ酒渚と吉本新喜劇の西川忠志が、トマムの高級ホテルを訪問した。VTRが始まると「年末年始に行ってた。毎年スキーに行くねん」と告白した矢部。その後、雪景色が拝めるジェットバスやサウナが完備