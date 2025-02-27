フジテレビと親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）の定例取締役会が27日、東京・台場の同局で行われた。終了後にフジメディアHDの金光修社長が報道陣に対応。両社が属するフジサンケイグループ代表・日枝久氏の経営諮問委員会辞任を発表した。さらに、日枝氏が腰椎圧迫骨折で入院中であることを明かした。日枝氏の出席について、金光氏は「日枝は先週末に自宅で転倒しました。腰椎圧迫骨折で入院をしていますから、本