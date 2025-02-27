NTTドコモは、「d払い」を街のお店で5000円以上使うと、抽選で約20万名にdポイントをプレゼントするキャンペーンを開催する。キャンペーン期間は3月1日～3月31日まで。 dポイントクラブのランクが2つ星以上のユーザーが対象で、キャンペーンサイトからのエントリーが必要。「d払い」の支払い方法を「dカード」に設定し、キャンペーン期間中に街のd払い加盟店で「d