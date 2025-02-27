独ＢＭＷの日本法人は２７日、小型車ブランド「ミニ」のスポーツモデル「ジョン・クーパー・ワークス」の電気自動車（ＥＶ）２車種を発売した。ＢＭＷは人気ブランドのＥＶを拡充し、市場をリードしたい考えだ。発売したのは、３ドアとクロスオーバータイプの２車種。出力の高さが特徴で、３ドアタイプは、停止状態から５・９秒で時速１００キロ・メートルに到達する。同じモデルのエンジン車より０・２秒速い。航続距離（ＷＬ