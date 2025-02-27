【モデルプレス＝2025/02/27】お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が2月27日、顔を骨折する怪我を負ったため休養することがわかった。所属事務所のマセキ芸能社が公式サイトを通じて発表した。【写真】ナイツ塙宣之、遭遇して驚愕したK-POPアイドル◆ナイツ塙、顔を骨折で休養27日、公式サイトでは「ナイツ 塙宣之に関して」と題したお知らせを掲載。「ナイツ塙宣之ですが、2月25日（火）の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをい