闇バイトに加担しないよう呼びかける警察庁生活安全企画課の阿波拓洋課長＝27日午後、東京都内交流サイト（SNS）上で「高収入」などとうたう「闇バイト」募集に応じ、犯罪に加担する人を減らそうと、警察庁は28日から首都圏でアドトラックによる啓発を実施する。3月30日までで、千葉、埼玉、東京、神奈川の各都県の繁華街を走行する。警察庁生活安全企画課の阿波拓洋課長は「楽で簡単、高収入なバイトはありません。決して応募し