第15回地域再生大賞を受賞した「そらいろコアラ」の増田卓哉共同代表理事（中央左）ら＝27日午後、東京・東新橋地方新聞47紙とNHK、共同通信が、地域活性化の取り組みを応援する「第15回地域再生大賞〜今、ここで暮らしたい切り拓くエネルギー」の表彰式が27日、東京の共同通信本社で開かれた。栃木県真岡市を拠点に妊娠や子育ての悩みをLINE（ライン）の無料相談などで包括的に支援し、大賞に輝いた「そらいろコアラ」などに