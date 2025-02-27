公務災害を申請し、記者会見する男性自衛官＝27日午前、仙台市宮城県内の陸上自衛隊駐屯地で複数の上司から女装を強要させられたり、キスをされたりするなどのハラスメントを長年受け、心的外傷後ストレス障害（PTSD）や適応障害を発症したとして、県内の30代男性自衛官が27日、仙台市内で記者会見し公務災害を申請したと明らかにした。男性によると、入隊直後から直属の上司らに女性のようだとからかわれ、歓送迎会や忘年会の