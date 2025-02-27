サンフレッチェ広島は２７日、満田誠選手がガンバ大阪に期限付き移籍すると発表した。移籍期間は２０２６年１月３１日まで。＜満田誠（みつた・まこと）選手プロフィール＞■生年月日１９９９年７月２０日（２５歳）■出身地熊本県■身長／体重１７０ｃｍ／６３ｋｇ■血液型Ｂ型■ポジションＦＷ＜満田誠選手コメント＞この度、ガンバ大阪に期限付き移籍することになりました。このタイミングでの移籍