2025年2月、名古屋市中区にオープンしたラーメン店「麺工房うしっし」は、オープンしたばかりですが、昼時には満席になるほど人気を呼んでいます。看板メニューは韓国のスープ「ソルロンタン」を使ったラーメンです。 ■韓国の牛骨スープ「ソルロンタン」をアレンジしてラーメンに 中区栄に2月14日にオープンしたラーメン店「麺工房うしっし」。