28日（金）は関東から北の地域では晴れる所が多いですが、西日本や東海、北陸では雲が広がりやすく、所々でにわか雨があるでしょう。日本列島には暖かい空気が流れ込むため気温が上昇し、北日本では平年に比べて10℃近く気温が高くなる所もありそうです。札幌では最高気温が10℃を超えて、4月中旬並みの暖かさとなるでしょう。西日本や東日本では広い範囲で15℃前後まで気温が上がり、3月下旬から4月並みの暖かさになる所が多い見