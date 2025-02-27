フジ・メディア・ホールディングスが２７日、取締役会を開き、終了後に金光修ＨＤ社長と、清水賢治フジテレビ社長が会見した。フジテレビが夕方ニュース「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」で中継した。日枝久取締役相談役が経営諮問委員会の社内委員辞任の申し出があり、承認されたことが明かされた。この日の日枝氏の出席に関して質問が出ると、金光社長は、日枝氏が先週末に自宅で転倒し、腰椎圧迫骨折で入院していると明ら