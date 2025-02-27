金曜夜8時からは、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」【昭和100年新企画&珍世界記録&驚きの兼業】を放送。「テレ東プラス」では、2月21日（金）に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】高岡城跡の"開かずのタンス"とんでもないお宝発見！「金の匂いがする」：所さんのそこんトコロリポーターのワタリ119がやって来たのは、富山・高岡市。国の指定史跡・高岡城跡に、"開かず