地球温暖化などにより異変が起きている南米・アマゾンを28年にわたって撮り続ける写真家がいる。実は、アマゾンの現状には日本も関係しているという。【画像】アマゾン川「水位が最低を記録した日」の写真には…■アマゾン川に衝撃的な異変「見たことない光景」日本からおよそ1万8000キロはなれた南半球の国、ブラジル。そのブラジルを中心に8つの国にまたがり、世界最大の流域面積を誇るのがアマゾン川に、今大きな異変が起き