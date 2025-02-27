「子犬の山」と名付けられた写真が中国のSNSに投稿され、話題になっています。中国のSNSに投稿された写真。川に浮かぶ山の部分を見てみると、横を向いた犬の顔が浮かび上がってきます。投稿者が子犬の山と名付け、SNSに投稿したところ、10日間で12万件の「いいね」が寄せられました。この場所を以前、訪問した人からは「気付かなかった」と驚きの声が上がっています。投稿者は「とても不思議で可愛い。“子犬”を見つけ