奈良県明日香村のキトラ古墳（特別史跡、7世紀末〜8世紀初め）に描かれた国宝壁画「青竜」について、泥に覆われた背中や尻尾などの輪郭線の一部が、最先端の赤外線撮影で初めて確認された。文化庁の古墳壁画の保存活用について議論する検討会で27日報告された。キトラ古墳の壁画「青竜」。泥土で表面が覆われ、舌先と頭部の先端などしか確認できない=2023年11月撮影、文化庁提供石室東壁に描かれた青竜は、石室内に流れ込んだ