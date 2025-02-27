東京五輪・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反（不当な取引制限）の罪に問われ、一審で有罪判決を受けた広告業界2位「博報堂」と、グループ企業「博報堂DYスポーツマーケティング」前社長・横溝健一郎被告（57）の控訴審第1回公判が27日、東京高裁であり、即日結審した。判決は5月8日。一審で博報堂側は「他の事業者との合意はなかった」などと無罪を主張したが、法人としての博報堂に罰金2億円、横溝前社長に